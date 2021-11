Julieta Ortega fue tendencia por un confuso mensaje

Julieta Ortega generó un enorme revuelo en las redes sociales. La actriz publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, que fue malinterpretado y desató una tremenda confusión entre sus seguidores.

Todo empezó cuando el actor guionista, director y productor argentino Iair Said (33) tuiteó: "Hoy me puse a llorar porque me bardearon en Twitter".

En respuesta a ese posteo, Julieta acotó: "Yo lloro de miércoles a domingos en el teatro porque mi mamá tiene Alzheimer y ya no sabe quién soy".

La actriz estaba haciendo referencia a su personaje en la obra "Perdida Mente". Sin embargo, algunos de sus seguidores pensaron que estaba haciendo alusión a su mamá, Evangelina Salazar.

"Uffff qué fuerte lo que contás... lo siento mucho, mucha fuerza y siempre tené presente que ella puede no saber quién sos pero vos siempre estarás a su lado", "Yo con mi abuela Juli, pero no tan avanzado", "Lo siento, Julieta. Vos sabés que te ama de cualquier manera", fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió Julieta.