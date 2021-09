Julieta Ortega recordó cuando la insultaban en las redes por el asado en la pandemia

Julieta Ortega estuvo como invitada el jueves a Los Mammones, América, y la primera pregunta que le hizo Jey Mammon fue al hueso.

"¿Es verdad que tienen la tradición de comer asado los domingos y en la pandemia Palito les mandaba la carne a la casa?", le consultó el conductor.

A lo que la actriz respondió: "Sí, no vamos a tocar ese tema, ¡no sé por qué me putearon tanto por Twitter! No entiendo la puteada, no sé Jey, no quiero entrar en el tema".

"Muy al principio del año pasado no nos juntamos más, después nos hablamos por FaceTime y después con el tiempo mi papá nos quería mandar asado igual. Ahora ya no todos juntos, pero nos juntamos", comentó Julieta sobre el vínculo con la familia en cuarentena.

"No entiendo la razón de por qué putear semejante cosa hermosa", le marcó el conductor sobre este tema.

Y Julieta amplió: "Me decían del asado y para el taxi también. Todo bien, a mi papá (Ramón "Palito" Ortega) le ha ido bien en la vida, ha compuesto un par de éxitos. O sea que suponemos que tenía para la carne".