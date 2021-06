Julieta Ortega sobre la cuarentena: "No me enojé el año pasado y tampoco ahora"

Julieta Ortega se refirió a su situación personal en medio de la pandemia y avaló las medidas ordenadas en este tiempo por el gobierno de Alberto Fernández.

“Yo no me enojé el año pasado cuando nos encerraron tanto meses y no me enojo ahora cuando nos vuelven a encerrar porque entiendo que deben estar jugando con las cartas que tienen. Me parece que el primer fuego que hay que apagar es el de la Pandemia.. los muertos y cuidar la salud de todas y todos”, dijo en charla con Cecilio Flematti en "Vivo el domingo", A24.

Y sobre el gobierno de Fernández y su gestión, comentó: “Esperaba más, pero no esperaba una pandemia, tenía una alegría enorme cuando ganaron porque los voté, y expectativas por mil. Acá estamos en el medio de este lio, después vendrá lo otro que hay que atender”.

LEER MÁS: Ernestina Pais: "Mi hijo dejó de ir al colegio virtual"

Sobre la situación familiar en pandemia, Julieta comentó: “Por mi papá y mi mamá tuve terror, me tranquilicé un poco con la primera dosis de la vacuna, ahora mi obsesión es vacunarme”.

Y consultada por el conductor si se imaginó activamente en política en algún momento, respondió: “Me imagine en un momento dentro la política, más cuando fue todo el tema del aborto que salimos a la calle muchas mujeres y estábamos ahí militando y poniéndole mucho el cuerpo”.

“Estuvimos recorriendo despachos de diputados y senadores, y dije ‘qué genial tener en tu poder este tipo de decisiones que van a cambiarle la vida a tanta gente, qué herramienta tan enorme y tan hermosa bien usada’, pero después conlleva un muchas cosas que no se si estoy dispuesta...Hay que tener una piel gruesa y bancarse cosas... y para eso hay que estar bien parado”, sentenció.

LEER MÁS: Vero Lozano se fue de vacaciones a Miami y aprovechará para vacunarse contra el Covid

Y contó además que se reinventó y tiene su propia marca de pijamas hace cinco años: “Como actriz tuve que armar un plan B porque en un país como el nuestro el trabajo de una temporada no te salva y, además, no tengo capacidad de ahorro”.