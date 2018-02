Julieta Navarro: "La noche anterior al móvil que compartí con Lucas no pude dormir"

Lucas Jerez se sumó a la pantalla de América TV en el programa "Buenos días América", que conduce Antonio Laje de lunes a viernes, por la mañana. El periodistase sumó a la pantalla deen el programa "", que conducede lunes a viernes, por la mañana.

Lo curioso es que el cronista es el esposo de Julieta Navarro, integrante del programa, y esta es la primera vez que trabajarán juntos en un canal de aire. Hablamos con ella sobre esta experiencia inolvidable que durará, al menos, dos meses.







"De entrada, él empezó en la comunicación, pero en otras cosas, hasta que le picó el bichito, esperó y encontró la oportunidad. 2017 fue un año muy difícil donde a veces uno siente que no se va a dar. Sabemos lo difícil que está el periodismo con las fuentes de trabajo".

Navarro agregó: "Uno siente que no va a pasar nunca. Fue una muy linda noticia de fin de año, después de pelearla mucho. Sin dudar, aceptó y yo me puse feliz, a pesar de que esto signifique estar dos meses separados. Haremos el esfuerzo para no estar tan separados. Él me bancó mucho con la vorágine del canal, siempre me aguantó, me entendi mis ausencias y cansancios".

"Este trabajo es gratificante y tiene sus sacrificios. Es un compañerazo, no podía hacer menos en este momento. Verlo ahí me hace explotar el corazón de orgullo. Sé el talento que tiene y lo que le gusta hacer lo que hace. Después de 4 años sin estar, para él fue una emoción gigante. El primer día del móvil, la noche anterior no dormí, estaba nerviosa y ansiosa. Fue el 1° de enero, pero sorprendió porque fue como si nunca lo hubiese dejado de hacer", reveló Julieta.





Para cerrar, describió: "Tenía una sonrisa pintada en la cara, no podía disimularla, me daba emoción, alegría. Sé lo que es para él poder hacerlo y sobre todo encontrar la oportunidad. Por ahora, es por enero y febrero y después veremos qué depara la vida. Fue muy lindo verlo al aire. Todo el mundo en Mendoza madrugó para verlo. Lo llamaron mucho para felicitarlo. Todos los días charlamos y él me pide que lo corrija. El año pasado hice los móviles en la playa y de ahí hacemos el análisis. Desde que estoy en Bs. As. es uno de los momentos más felices por verlo hacer lo que ama. Ojalá sea el comienzo de una gran carrera, tiene con qué"

