Julieta Nair Calvo quedó varada en un Aeropuerto y pasó la peor "experiencia de terror" de su vida

Julieta Nair Calvo volvió a vivir un mal momento en el regreso de uno de sus viajes. Hace unas semanas, en su vuelta de Europa, la actriz denunció que un perro que iba a bordo del avión no dejó de ladrar durante las 13 horas de vuelo. Ahora, regresando de la Rivera Maya, las playa paradisíacas de México, quedó varada y tuvo que pasar la noche en un “nicho”.

“Quedé una noche colgada y tuve que hacer una noche en el aeropuerto”, comenzó relatando lo que título como su “experiencia del terror”. Luego, mostró cómo entró al lugar donde había varias cápsulas, camas, que los pasajeros en situaciones similares a las de Julieta pueden alquilar para descansar un poco.

Pero a la actriz no le gustó nada. No dudó en llamarlas “nicho”, como el lugar vertical en la que se guardan los ataúdes en los cementerios, y además de darle miedo agregó que son caros, no son cómodos, pasó frío, durmió “horrible” pero sobre todas las cosas denunció que son caros.