Julieta Nair Calvo le confesó a Estelita dónde fue el lugar más raro que hizo el amor

Jey Mammon tuvo otra noche picante en "Los Mammones" con Miguel Ángel Cherutti y Julieta Nair Calvo como invitados al programa que produce Jotax para América Tv.

Durante la jornada del lunes, el personaje de Estelita entrevistó a Julieta Nair Calvo en su living caliente y de confesiones muy profundas.

La conductora le preguntó a Calvo si usó aplicaciones de citas y ella aclaró: "Nunca usé, no la necesité. Por ahí para divertirte. Muchas amigas lo tienen y es muy divertido. Banco eso. Hay gente que de verdad encuentra a su amor".

La charla derivó en el lugar más raro donde hizo el amor con su pareja de ese momento. "Creo que lo dije alguna vez, en una casa abandonada. Paseando terminamos en una casa abandonada. Una inconsciente", expresó.

Y agregó: "Me da pudor usar disfraces. No sé cuándo arranca. ¿Salís del baño vestida? No sé, es raro. Tengo otras fantasías pero las callo".

El deseo de ser mamá

Durante la charla, Nair Calvo reveló también su deseo de convertirse en madre. La joven convive con su pareja, Andrés "Rolo" Rolando.

"Convivimos, tenemos una convivencia re lindo, nos complementamos. La única cuestión es que le pasa a la mayoría de las mujeres es el tema de la ropa, me saco los calzones, los dejo, me saco las medias, las dejo, como si mágicamente se ordenaran", contó sobre la convivencia.

Por esas cosas que tiene Estelita le preguntó si le cuidaría la hija a Topa para "ir practicando". "¡Sí, es lo más! Tengo el deseo de ser mamá, pero por ahora practicando, bien", reveló.

