Julieta Nair Calvo enojada con "Masterchef" escribió un fuerte mensaje y les hizo un pedido

Julieta Nair Calvo se mostró como una gran espectadora del reality de “Masterchef celebrity”, Telefe. Sin embargo, la actriz se mostró disconforme con la propuesta gastronómica del certamen y les pidió que dejen de ofrecer tantos platos con animales.

Julieta es vegetariana, como las participantes Sofía Pachano y Patricia Sosa, que al ver el programa del lunes por la noche, que marcaba el comienzo de la tercera semana del ciclo, escribió enojada en las redes ya que el desafío era de nuevo cocinar proteína animal, en este caso el desafío era un pollo entero.

“No deberían cocinar tanta carne… No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla… Podrían enseñar más opciones vegetarianas ya que lo mira tanta gente", pidió desde su cuenta de Twitter y agregó: "Es mi opinión. El programa me divierte mucho, no se enojen".

La semana pasada hubo un desafío parecido pero incluyó distintas especies como conejo, pato, pescado y carne.

