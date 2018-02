Julieta Nair Calvo: "El secreto de que le haya ido tan bien a 'Las estrellas' tiene que ver con..."

Anoche, "Las Estrellas" llegó a su fin por la pantalla del Trece y con ellas también se fue el colorado de Julieta Nair Calvo, una estampa de su personaje. La actriz, que fue una de las revelaciones actorales del año, renovó su look y se despidió de Jazmín.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz manifestó: "Por suerte nos fue muy bien y no me quedan palabras de agradecimiento para con el público que lo recibió muy bien. Yo estoy muy feliz de ser parte de algo así, de la tira más exitosa del año. Estoy con un poquito de nostalgia porque se terminó y de dejar a Jazmín, un personaje que voy a extrañar y cambié mi look para los nuevos proyectos que se vienen".

Y luego, remarcó: "El secreto de que le haya ido tan bien a 'Las estrellas' tiene que ver con la muy buena onda que hubo siempre entre nosotras. Todos nos llevábamos muy bien y era un grupo muy divertido, fresco y sano. Nos matábamos de risa todos los días y eso me parece que es muy importante para que después se traslade a la pantalla y la gente lo tome así".





Por otro lado, Julieta Nair Calvo y Fernando Dente protagonizarán la obra "Aladín, será genial" en el Teatro Gran Rex por cuatro únicas semanas en el mes de julio.

"Falta un poco pero ya estar hablando de Aladin en esta presentación me genera una adrenalina enorme. El elenco es fabuloso y estoy segura de que será un súper espectáculo. Ser parte de este proyecto es una ilusión muy grande. Hacía tiempo que tenía ganas de volver al teatro musical", expresó la talentosa actriz.

El musical escrito por Marisé Monteiro contará con música original de Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, Daniel Vilá y Federico Vilas.

La obra para toda la familia estará a cargo de MP Producciones y Ozono Producciones, responsables de Peter Pan, Todos Podemos Volar; Soy Luna En Concierto y Tini, Got Me Started Tour en coproducción con Preludio Producciones.

