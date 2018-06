Julieta Nair Calvo: "¿A quién no le incomodan las escenas de sexo?"

Julieta Nair Calvo es una de las actrices más talentosas del país, destacándose en ficciones como "Las estrellas", que se emitió el año pasado por el Trece, y actualmente en "El lobista", el nuevo proyecto del canal del solcito, con Rodrigo de la Serna como protagonista. es una de las actrices más talentosas del país, destacándose en ficciones comoque se emitió el año pasado por el, y actualmente en", el nuevo proyecto del canal del solcito,concomo protagonista.





Además de su presencia en TV, Nair Calvo protagonizará "Aladín" a partir del 6 de julio en el Gran Rex junto a Carlos Belloso, Darío Barassi y Fernando Dente, entre otros.





PrimiciasYa mantuvo una videoentrevista con Julieta, y contó: "Es un elenco increíble, con bailarines maravillosos. Además, hay un elenco de todos talentosos. Es una historia llena de magia, de fantasía... Volamos por el aire, no puedo contar mucho, pero va a ser maravilloso".





"Cantamos todo en vivo y las canciones son preciosas. Es un desafío llenar el teatro, convocar a la gente y que nos elija. No creo que se arrepientan", agregó la artista.

"Trabajé 4 años para un público infantil. Aladín es para todo público, pero los chicos me fascinan, estoy feliz de reencontrarme con ellos".

Luego, manifestó: "La obra es maravillosa y la puesta es alucinante. La productora quiere redoblar la apuesta. Hice varios musicales antes, pero hacía mucho no me encontraba en esta situación. Es un desafío y por eso lo acepté".

"'El lobista' es un proyecto que me tiene enloquecida, trabajar con esos actores, ese director, una historia atrapante y maravillosa. Estoy feliz de pertenecer a ese proyecto".

"¿A quién no le incomoda las escenas de sexo? No por el compañero, sino porque uno se expone no solo ante la cámara sino ante los técnicos, camarógrafos... Después termina siendo una escena más. Tengo un compañero amoroso y respetuoso, eso te relaja", subrayó la actriz sobre las escenas subidas de tono.

"El tema del acoso uno quisiera que nunca suceda. Todo se habla, hoy me parece que ya no nos callamos más y si sucedió, ojalá nunca más suceda".

Qué piensa de los Martín Fierro que ganó con "Las estrellas" pero no pudo llevarse la estatuilla personal: "El premio ya lo tengo, que es el reconocimiento de la gente. Fue mi primera ficción y la gente me recibió de manera hermosa. El amor de la gente es un premio para mí, no pasa nada. Ojalá el año que viene arrase 'El lobista'".





Para completar, enfatizó: "Los invito a todos a ver Aladín en el Gran Rex a partir del 6 de julio, son solamente cuatro semanas. Ya están a la venta las entradas, hay que apurarse antes de que se agoten. Por ahora no hay posibilidad de que se extienda".





Videoentrevista por Juan Pablo Godino - @JuanPabloGodino