Julieta Díaz rompió el silencio y habló de la pelea con la esposa de José María Listorti

José María Listorti y su pareja, Mónica González, publicaron un video de humorístico en sus redes, que generó la indignación de la actriz Julieta Díaz. En el sketch, la modelo interpreta a una ama de casa que intenta comunicarse con su pareja, pero éste enciende una licuadora para no escucharla.

“Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”, opinó Julieta Díaz al ver el posteo.

Mónica González no tardó en contestarle a la actriz. “Hola soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja, espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis”, aseguró.

No conforme con eso, la mujer de José de María Listorti siguió con su descargo: “¿Acaso a tu personaje en la película El fútbol o yo con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta”.

En una entrevista con Por si las moscas, en Radio de la Ciudad, Mónica González explicó qué sintió cuando leyó las palabras de la actriz. “Me dolió mucho porque el análisis fue muy rebuscado, no había ningún trasfondo. Me dolió porque lo ubican a mi esposo en un lugar oscuro y de maltratador, siendo que es un señor con todas las letras. Y me ubicaron a mí como si fuera la sometida que me dejo y que avalo semejante situación”.

"Nosotros no sabemos si lo que les molestó fue el chiste... Mezclaron todo, con tres palabras y de una acción, armaron un mundo. Me pareció muy rebuscado y me dio tristeza porque me dijeron 'acá tenés una oreja,' como diciendo: ‘Pobrecita, el marido tal cosa, tal otra’. Muchas mujeres me subestimaron", concluyó.

La producción de Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 9.30) se puso en contacto con ambas mujeres y cada una por su lado, Julieta por vez primera, se manifestó al respecto.

"Yo conté acá que la producción le escribió a Julieta. Las protagonistas de esta historia fueron ella y Mónica. ¿Qué pasó? Para ellas el problema está terminado", aseguró este viernes al aire de LAM Pía Shaw.

"Se hablaron por privado. Fue la propia Julieta quien le habló a Mónica por Instagram. Y el mensaje de la actriz a nuestra producción fue: 'Todo bien. Ya hablé con ella por privado. Lo arreglamos entre nosotras. Muy tranquilo. No hay mucho más para decir y no da para más. Gracias. Besos a todos por ahí'", contó la periodista.

Y completó: "Con la palabra de Julieta le preguntamos a Mónica por esto que sucedió ayer (por este jueves) a la tarde y nos dijo: 'Sí, ya hemos hablado por privado, por Instagram, y en muy buenos términos. Ya dimos por terminado el tema con respeto mutuo'".