Julieta Cardinali reveló detalles de cómo fue construir el personaje de Claudia Villafañe para la serie de Maradona: "La idea no era imitarla"

Maradona: sueño bendito, la bioserie de Amazon Prime Video que repasará la vida de Diego Armando Maradona desde su infancia hasta su retiro del fútbol, cuenta con la participación de Julieta Cardinali en el papel de Claudia Villafañe.

Emocionada por formar parte del proyecto, la actriz dialogó con PrimiciasYa.com, a días del estreno de la serie, y reveló cómo hizo para construir su personaje.

Caracterizada como la “Tata”, Cardinali interpretará a Villafañe en edad adulta. En los avances de Amazon Prime Video, se dieron conocer algunas de las escenas que la tendrán como protagonista.

“Diego tiene este problema desde hace más de 15 años y yo estoy hace 15 años cuidándolo, sola”, dice Cardinali mientras encarna a Claudia, con el pelo rubio y un look a tono con el que la madre de Dalma y de Giannina lucía a finales de los noventa. El primer avance que se difundió de la serie retrata el momento en que el futbolista sufría un ataque cardíaco en Punta del Este a comienzos del año 2000.

Entusiasmada por formar parte de la nueva producción, Cardinali expresó en diálogo con este portal: "Estamos con mucha adrenalina, con muchas ganas de que se vea y tenemos todas las expectativas. Lo que estamos viendo y lo que está pasando ahora es un poco lo que esperamos que pase con la serie. Estamos hace días haciendo entrevistas con medios de la India, de Francia, de Italia, de todo el mundo. Es un poco a la altura de lo que estamos contando", indicó sobre el estreno de Maradona: sueño bendita que será el 29 de noviembre.

- ¿Pudiste ver algunos capítulos?

A nosotros nos mostraron hace poco, el capítulo 1, el 5 y el 10. Nos hicieron un recorrido salteado para que veamos cómo fue el desarrollo y cómo quedó. Hay que tener presente que nosotros terminamos de grabar esta serie en noviembre de 2019 y verla en 2021 estuvo buenísimo porque realmente pudimos tomar distancia de lo que hicimos. Nos sentamos a verlo en una pantalla grande y está buenísimo. Yo creo que va a emocionar un montón la serie.

-¿Cómo fue construir el personaje de Claudia, alguien central en la vida de Maradona?

Tuvimos la suerte de tener casi 7 meses de ensayo para este personaje. Con Laura (Esquivel), que hace de Claudia cuando era joven, somos dos actrices diferentes y tuvimos que interpretar el mismo personaje, nos llevó mucho tiempo para este ensamble. Laura hace una Claudia muy adolescente y llena de ilusión que se enamora de este muchacho que todavía no es ese ídolo popular. Y a mí me toca hacer dos Claudias que son muy diferentes entre sí también. Me toca hacer de la Claudia de los veinte y pico que acompaña a este ídolo todavía con un poco de ilusión y luego una Claudia abatida pero con mucha fuerza, llena de dolor y arrastrando una historia muy pesada. Tenemos un director, que es el capitán de este barco, que sabía muy bien cómo quería contar a esta Claudia y fue él quien nos llevó por este camino. Lo que hicimos durante todo ese tiempo es no imitar, la idea no era imitar a Claudia, sino construir y acercarnos lo máximo posible a su espíritu, a lo que es ella. Lo hicimos con mucho trabajo, dedicación y respeto.

-¿Pudiste hablar con Claudia en algún momento?

No tuvimos la oportunidad de hablar con ella. Más allá del proyecto, yo me la he cruzado en algunas oportunidades pero socialmente, en algún evento, no para esta serie.

- ¿Qué opinas sobre lo que piensan Dalma y Gianinna Maradona, que no están de acuerdo con que se haya hecho esta serie?

A nosotros no nos corresponde opinar sobre lo que opinan las hijas de Diego sobre la serie. Ellas y todos tenemos la libertad absoluta de opinar lo que nos parece. Y esto es con respeto no solo a Diego sino también hacia todos los personajes. Tanto Laura como yo, la construimos a Claudia con un respeto absoluto y estamos muy tranquilas con eso. Por suerte quedamos afuera de la polémica que se armaba alrededor mientras nosotros filmábamos.

La primera temporada de la serie constará de 10 episodios de una hora de duración. La ficción fue escrita por dos de los creadores de El Marginal -Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky- y dirigida por el cordobés Alejandro Aimetta.

La bioserie sobre Diego Maradona se estrenará el 29 de octubre de 2021, un día antes del aniversario del nacimiento del "Diez" en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

Maradona: sueño bendito tendrá el siguiente esquema de lanzamiento, estrenando su primer episodio el 29 de octubre. El último capítulo estará disponible a partir del 26 de noviembre:

-29 de octubre: Episodios 1 al 5

-5 de noviembre: Episodios 6 y 7

-12 de noviembre: Episodio 8

-19 de noviembre: Episodio 9

-26 de noviembre: Episodio 10

El elenco de Sueño Bendito

Maradona: sueño bendito cuenta con los protagónicos de Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt interpretando a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en la ciudad de Villa Fiorito, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles.

Finalmente la serie mostrará su papel clave como líder de la Selección Argentina al ganar el Mundial en México ’86. La serie también cuenta con la participación de Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje y Peter Lanzani.

Producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We, la serie fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con 10 episodios de una hora, que capturan momentos clave en la vida y carrera del legendario capitán fallecido el 25 de noviembre de 2020.