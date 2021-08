Julieta Cardinali mostró cómo será su personificación de Claudia Villafañe en la serie de Maradona

Ya queda menos para el estreno de la serie de la vida de Diego Maradona, “Sueño bendito”, que produjo Amazon. Julieta Cardinali se animó a mostrar un adelanto de su personaje: Claudia Villafañe.

“Fueron ocho meses de rodaje, viajamos mucho: filmamos en Europa, dos meses en Italia, España, Uruguay, México, obviamente acá y terminamos de filmar en noviembre”, reveló la actriz en una entrevista radial.

Pese a que dijo que todo “se hizo con muchísimo respeto”, las hijas -Dalma y Gianinna- como la mismísima Claudia se mostraron en desacuerdo con la ficción. La Tata, como le dice sus nietos, aseguró que se usó su nombre sin su consentimiento.

El miedo de la ex del astro del fútbol es que le hagan quedar como la villana de la historia, incluso su abogado -Fernando Burlando- quiso frenar las grabaciones y la salida de la serie.

La biopic contará los momentos más oscuros del Diez, como su internación por una sobredosis de cocaína a principios del 2000, en Punta del Este, entre otros. "Conmigo no hablaron y con Guillermo ( Coppola ) tampoco", señaló Villafañe, en alusión al ex amigo y ex representante de El Diez, cuando supo sobre esto.

"Cuando empezás a escuchar cosas que sabés que no son ciertas, ahí uno tiene miedo. Son cosas contadas por él, porque no sé de dónde sacan la info. Diego firmó que no puede reclamar nada de que lo que se diga en la serie. Él firmó eso, me parece rarísimo”, agregó.

Cardinali, al respecto dijo: “A mí lo que más me interesaba de esto es que sea con respeto. La serie es sobre Diego Maradona, el Diego futbolista, está muy bien filmada y estoy muy contenta de que me hayan elegido”.

"Diego tiene este problema hace más de 15 años. Y yo estoy ahí hace 15 años, cuidándolo, sola", dice sobre el video del adelanto que se sitúa en el año 2000.