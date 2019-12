Julieta Biesa, la chica trans del caso Latorre: "Me da mucha pena ver llorar a Yanina"

El día que Yanina Latorre confesó que está separada de Diego Latorre, Julieta Biesa, la vedette trans marplatense, estuvo en el piso de Moria Casán en el programa "Incorrectas".

La joden relató cómo fue el encuentro en la vía pública con Gambetita que, a juzgar por sus dichos, la "trató como si fuera una prostituta".

"Salimos de un boliche con un grupo de amigos y fuimos hasta el Corralón. Nos siguió como cuatro cuadras una camioneta gris media vieja. Cuando llegamos al semáforo bajó el vidrio y ahí me di cuenta que era Diego Latorre. Arrancamos y nos persiguió para pedirme que me baje", declaró Julieta en charla con las vayainas.

"Accedí a bajar y subí a su camioneta. Estaba sorprendida. Pero me empezó a preguntar cosas raras. Me preguntó cosas sexuales y me invitó a ir a un telo. Eso me la bajó. Yo pensé que me iba a invitar a ir a tomar algo", añadió la joven.

Moria Casán le preguntó si le preguntó sobre el tamaño de sus partes sexuales y la morocha afirmó: "¡Sí, me preguntó y hasta me hizo gestos con la mano!".

