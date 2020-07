Julieta Bal conmovida por la recuperación de su hermano le propuso un cambio en su relación: “A partir de ahora…”

Emocionada tras la noticia de que fede ya no padece cáncer, su hermana le dedicó una sentido mensaje que incluyó una propuesta para el futuro.

Apenas terminó la temporada de verano en Mar del Plata, Fede Bal recibió la peor noticia: tras unos estudios le descubrieron un cáncer en el intestino. El hijo de Carmen Barbieri prometió que lucharía y cambió por completo su estilo de vida.

Se volvió vegetariano, dejó de tomar alcohol, se mudó a la casa que le regaló su madre en un country de zona norte y se sometió a un tratamiento de rayos y quimioterapia que surtió efecto: se curó.

Emocionada ante la noticia, su hermana Julieta le dedicó un sentido mensaje y le propuso, tras años de idas y vueltas, mejorar la relación entre ambos.

“GRACIAS DIOS POR TANTO! LO HICISTE MUY BIEN. La carita que tenes en esta foto que siempre la amé , es la q siento yo ahora, estoy tan en shock que no me salen las palabras! Sólo me desborda el amor y el agradecimiento por vos! Algo se ordenó! A partir de ahora podemos escribir una historia más sana y más feliz en nuestra familia. Te amo y admiro infinito. SE FELIZ!”, le escribió junto a una foto de la infancia de ambos.

