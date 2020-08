Julián Zucchi, el hermano de Mati Napp, aclaró sus dichos contra Flor Vigna: "Yo no hablé mal de nadie"

Al poco tiempo de que Flor Vigna anunciara su separación de Nico Occhiato, se puso de novia con su compañero del Bailando 2019, Mati Napp. Sin embargo, el noviazgo fue fugaz y no terminó de la mejor manera.

Y en los últimos días, el hermano de Mati, Julián Zucchi, habló con la revista Pronto y sus declaraciones no pasaron desapercibidas, ya que hubo fuertes frases que iban dirigidas a la relación que el coreógrafo tuvo con la actriz y bailarina.

"Es egoísta y un arma de doble filo", fue uno de los titulares que reflejaron algunos medios y que a`puntaba directo contra Vigna.

Pero en un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Zucchi alcaró: "Mati está muy bien, en una gran etapa con esta reinvención de Sex virtual. Personalmente está muy feliz, ya en otra etapa. Yo vivo en Perú y le presenté a una actriz peruana, que trabajó en la película que hice y tengo muchas esperanzas de cuando esto pase puedan volver a verse y estar juntos. El ya dio vuelta la pagina con respecto a Flor Vigna", comenzó diciendo.

Y luego agregó: "Yo no hablé mal de nadie, se fueron deformando los titulares a raíz de la nota que dí. Simplemente es mi hermano. Yo dije que es una gran persona con un gran corazón, y eso no quiere decir que la otra persona no lo sea".

"Jamás dije eso, jamás hablaría mal de otra persona. Primero que no era una relación mía, es una historia de mi hermano. Solamente hablé bien de Mati y se cambiaron las cosas. Lo que dije de doble filo es en relación a Mati porque cuando uno expone una relación o cierta parte de su vida, es un arma de doble filo. Uno siempre expone lo bueno y cuando las cosas salen mal se complica. Él nunca había expuesto nada de su vida sentimental y lo único fue su relación con Flor", remarcó Julián.

En ese sentido, contó: "La única vez que la vi a ella fue en el estudio del Bailando, pero fueron unos segundos. Nunca compartimos más nada, ni una cena o un encuentro familiar. Yo además viajaba seguido y los días que estaba en Argentina solo estaba con mi hermano o el resto de la familia. Nunca saldrá algo de mi boca algo que no sea positivo hacía él y hacía la gente. No me gusta hablar mal de nadie".

"Fue muy rápido todo también y fue muy corta la relación entre ellos. No hubo tiempo de conocernos, yo iba y venía además. Cuando uno termina una relación siempre duele y estando en un programa muy visto donde todo el mundo opina, no es fácil", cerró Zucchi.

Cabe destacar que Julián Zucchi vive en Perú y es una de las figuras del momento. Ex integrante del grupo Parchís, con el que llenaban estadios para 40.000 personas, el actor y director se instaló en Lima, donde participó en el ciclo televisivo "Combate" y comenzó una relación con Yiddá Eslava, con quien es padre de Tomás y además esperan otro varoncito.

Y antes de que comience la cuarentena por coronavirus, Julián había estrenado la película "Sí, mi amor", que dirigió y protagonizó junto a su pareja, y que convocó a casi 700.000 personas al cine en Perú, ganándole a tanques de Hollywood como "Dr. Dolittle" con Robert Downey Jr o Bad Boys para siempre de Will Smith. Y ese éxito se trasladó a Netflix, donde se posicionó en el top 10 en toda América Latina.

