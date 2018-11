Julián Weich y su ausencia en la pantalla: "La Tele no me necesita y yo no la necesito a ella"

Entrevistado por Intrusos durante su participación como anfitrión de la cena de UNICEF, Julián Weich, referente absoluto de la pantalla chica, habló sobre su actual ausencia en la televisión.

''Hace mucho que tengo planeado no volver a la televisión, la tele no me necesita, yo no necesito a la tele, extraño la tele que yo hacía, no la tele que podría hacer ahora, porque en la tele que yo podría hacer ahora no pego, no encajo''.

"Yo siento que cambió todo, la televisión completa, y que si yo hiciera los programas que hacía antes, que eran exitosos, reconocidos, lo que sea, no los vería nadie, porque el televidente cambió también", dijo luego.

Más tarde, le tiró un palo a El Trece: "Están haciendo el mismo programa que yo hice hace 3 años, el de la cocina, es igual, y hoy me llaman para invitarme a ese programa y les digo no quiero ir porque es el programa que yo hice, me siento raro'', dijo sobre El Gran Premio de la Cocina.

