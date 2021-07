Julián Weich en terapia intensiva por el coronavirus

Julián Weich permanece internado en un sanatorio porteño luego de dar positivo de coronavirus hace más de una semana tras presentar síntomas.

Mario Fitz Maurice, su médico personal, compartió información sobre la evolución del cuadro de su paciente y contó este lunes que Weich se encuentra en terapia intensiva.

“Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida", indicó el profesional de la salud en charla radial con Maby Wells en el programa "Otra vez juntos", donde también trabaja Weich.

Y añadió: “Desde hace 24 horas se encuentra más estable, pero está en terapia intensiva por una cuestión de seguridad”.

“En ningún momento de la internación me dijo que se siente mal, siempre me sonríe y me habla, hoy me dijo que se sentía mejor que ayer”, contó el doctor, llevando un poco de tranquilidad sobre el cuadro del conductor.

Weich, de 55 años, presentó síntomas y luego del hisopado positivo se aisló en su casa. Tras presentar complicaciones respiratorias fue internado. ¡Fuerza Julián!