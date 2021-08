Julián Weich sobre "el show del COVID" de los famosos: "104 mil personas que no pudieron subir fotos"

El conductor del Nueve, Julián Weich, regresó hoy al trabajo radial en 103.1 junto a su compañera Maby Wells y habló con Intrusos de América Tv sobre su Covid-19 positivo que lo llevó a estar internado durante 15 días.

"Muchas gracias, estoy muy bien por suerte. Tuve la suerte de estar muy bien cuidado, no tengo más que palabras de agradecimiento al personal de salud. Cuando me dieron el postivo COVID, no tuve síntomas graves, pero como no evolucionaba, mi doctor me dijo que lo mejor era que vaya. Me hicieron una placa de tórax y ahí salió lo de la neumonía bilateral. Nunca me sentí mal ni tuve mucha fiebre. No tuve miedo, jamás", contó en charla con el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Weich contó que estar internado con la posibilidad de tener acceso al celular fue como estar en su propio velorio siendo que recibió siento de mensajes.

"Era mi velorio, porque todo el mundo te vela, cuando dicen que Julián está en terapia intensiva, está peor, la gente te entierra, así que estuve en mi velorio lo cual es muy gracioso por un lado, pero lo más lindo es que fue mucha gente agradecida y que rezó en todas las religiones", añadió.

Sobre el show del COVID que muchos famosos hicieron en sus internaciones, Julián Weich fue tajante y dejó un tiro por elevación contra Sergio Lapegüe que hasta hizo un documental que colgó en su página web.

"Me da vergüenza ajena. No es mi estilo mostrar mi intimidad de un proceso de sanación. Creo que no suma para nada. El que lo quiere hacer y le sirve que lo haga. Pero a mí no me pareció, no creía que era lo correcto, sabiendo que hay 104 mil personas que no lo pudieron hacer. Me parece una falta de respeto estar alardeando de que uno se está recuperando cuando hay gente que no tuvo esa chance. Esa oportunidad, sobre todo con esta enfermedad que es están solitaria, la gente se murió sola, no me parece que por tener la suerte de estar con un teléfono y que la esté pasando medianamente bien, en un contexto de salud digno, esté mostrando que yo sí me estoy salvando, no me parece bien", le respondió a Gonzalo Vázquez, cronista de Intrusos.