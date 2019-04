Julían Weich destapó la interna desconocida en el elenco de "La banda del Golden Rocket"

Julián Weich habló de la actualidad de la televisión, su forma de ver el minuto a minuto al aire y también recordó la interna que había en el elenco de "La banda del Golden Rocket", allá por 1990.





"En la época de La banda del Golden Rocket, yo era como un outsider porque entré después pero estaba con Diego Torres, Fabián Vena, Adrián Suar, Guillermo Andino, era un hervidero de egos. No me metía a competir con ninguno, como entré después a la banda fue como: que se maten ellos", comentó el conductor en el ciclo radial "Modo sábado" por Radio Nacional. comentó el conductor en el ciclo radialpor





"No es que la banda era un gran ego, era el ego lógico de la época donde había únicamente televisión. cuando hicimos clave de sol reventaban las puertas del Lola Membrives", recordó Weich.

Sobre su rol de conductor, expresó: "Me gusta que la gente que está al lado mío se luzca, jamás callaría a nadie ni sentiría que me opacan, todo lo contrario. No hay cosa más linda que le puede pasar a un compañero mío es que lo llamen para hacer un programa sólo".

"En este medio hay mucha gente insegura, mucho ego mal ubicado, la gente está muy trastornada en el medio. Nunca me sentí parte de eso. Los programas de espectáculos me tildan de soberbio, yo no soy parte de los jueguitos que se hace", lanzó.

Y aclaró su postura sobre el minuto a minuto del vivo: "El minuto a minuto le hizo 100 % mal a la televisión. Es como hacer el amor con una cucaracha en el oído que te diga lo que tenes que hacer, es horrible. Por ahí el que te está mirando dice que está haciendo este? la televisión tiene que ser orgánica.11.16".

"No uso cucaracha, me dijeron vas a usar y yo les dije que si uso eso no soy yo. Me dicen qué tengo que hacer, qué tengo que decir, no me gusta", explicó el animador.