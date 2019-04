JuliÃ¡n Weich en "Debo Decir": "Â¡Ni en pedo voto a Tinelli!"

"驴Lo vot谩s a Tinelli?", pregunt贸 Luis Novaresio en otra gran noche de "Debo Decir" por la pantalla de Juli谩n Weich no dej贸 lugar a duda: "隆Ni en pedo!". pregunt贸en otra gran noche depor la pantalla de Am茅rica . Y la respuesta deno dej贸 lugar a duda:





"驴Por qu茅?", insisti贸 el animador, a lo que Juli谩n respondi贸 un poco efusivo y m谩s racional: "No me hagas hablar, se me escap贸... perd贸n".





"Me muerdo la lengua y me muero", agreg贸 entre risas y sentenci贸: "No lo conozco a Tinelli, mir谩 que yo tambi茅n trabajo de este lado. Me causa ruido en general la gente que se acuerda tarde y dice de hacer algo. 驴Y ahora? Hace 27 que soy embajador de Unicef".





Y finaliz贸: "Cuando yo empec茅 a ayudar a los chicos no era ni tan famoso ni ten铆a nada. Era un pichi que trabaja en la tele. Entend铆 que hab铆a que ayudar a la gente. Y lo vengo haciendo donde puedo colaborar porque creo que es una cuesti贸n natural de ser humano. Tenemos el deber de ayudar y el estado somos todos, no el partido de turno".