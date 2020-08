Julián Weich contó cómo fue el reencuentro con Maby Wells a 20 años de "Sorpresa y 1/2"

Julián Weich y Maby Wells volvieron a trabajar juntos después del exitoso programa "Sorpresa y 1/2", que hicieron los domingos por la pantalla del Trece.

El conductor contó cómo fue ese reencuentro con su colega después de 20 años.“Sorpresa y Media terminó en el 2000, hace 20 años que no trabajamos con Maby. Me pareció que era una buena idea volver a trabajar con ella porque es locutora y entiende de actualidad. Está bueno tener a alguien que está con los pies sobre la tierra más allá de divertirnos. Me gusta pasarla bien y divertirme pero también tener coherencia con la actualidad y la realidad“, comenzó diciendo Weich en una nota con la web de Radio Mitre.

Luego, contó detalles de su programa en Rock and Pop con la locutora: “Ni ensayamos con Maby. Nos encontramos al aire. No necesitábamos ensayar ni nada. Trabajamos muchos años en vivo. Sabemos por donde vamos y lo que nos gusta decir y lo que no nos gusta. Entendemos que hay que hablar bien en los medios y no decir malas palabras al divino botón. Fue una charla al aire muy natural y la paso muy bien, son tres horas que se pasan volando”.

“Yo no trabajo solo, trabajo en equipo y me gusta consensuar las ideas. Lo hablé con la gente de la radio. No me gusta el capricho. Acá nadie dijo que no. Todo el mundo estaba contento con la idea. Le pregunté si quería hacerlo y a los dos días me dijo que sí. No hay mucha vuelta. Me gustaría volver a la tele con Maby“, agregó.

“Fue un reencuentro más lindo de lo que esperaba. No esperaba algo malo pero dije ´bueno, con Maby como diciendo ya nos conocemos´. Sin embargo, fue un lindo reencuentro porque trabajamos muy cómodos. Nos complementamos. Cuando estas incómodo hay mil explicaciones y cuando estás cómodo no hay ninguna“, dijo al respecto sobre el momento que se reencontraron.

Por último, comentó: “Me pasa lo mismo con Carolina Papaleo a la noche. Me llevó bárbaro porque no hay problemas. Cuando no hay conflicto ni hay disputa o superposición de egos todo es mucho más divertido”.

