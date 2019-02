Julián Serrano relató el susto que se llevó a la madrugada: "La puerta se abrió sola y..."

Julián Serrano relató el susto que se llevó a la madrugada cuando la puerta de su habitación se abrió sola. relató el susto que se llevó a la madrugada cuando la puerta de su habitación se abrió sola.





"Igual, todavía no encontré ninguna explicación de porque se abren y cierran las puertas solas. Puede ser que como es de madera se haya enfriado/calentado por el aire acondicionado, haciendo que expanda y por ende haga ese ruido", explicó el influencer.





"Y si es un fantasma, que se maneje, me acabo de mudar y no me pienso ir. Ahora el depto es mío papu te vas a la pu.. que te pario. *Se iba llorando*", agregó ya más relajado.





¿Qué habrá sido?

Embed Me estaba por dormir y les juro que la puerta se abrió sola y estaba todo cerrado (:

Me cague todo y prendí todas las luces (: — Julián Serrano (@JulianSerrano01) 22 de febrero de 2019



Embed Bueno, esto me deja mas tranquilo solo. (?

Necesito q venga un cientifico a mi casa y me diga q carajo paso pic.twitter.com/zAdPTqsoph — Julián Serrano (@JulianSerrano01) 22 de febrero de 2019



Embed (: confió en ti colisionador de partículas atomicas pic.twitter.com/M226821yAT — Julián Serrano (@JulianSerrano01) 22 de febrero de 2019



Embed Igual, todavía no encontré ninguna explicación de porque se abren y cierran las puertas solas.

PUEDE ser que como es de madera se haya enfriado/calentado por el aire acondicionado, haciendo que expanda y por ende haga ese ruido — Julián Serrano (@JulianSerrano01) 22 de febrero de 2019



Embed Y si es un fantasma, que se maneje, me acabo de mudar y no me pienso ir.

Ahora el depto es mío papu te vas a la puta q te pario.

* se iba llorando * — Julián Serrano (@JulianSerrano01) 22 de febrero de 2019



comentó en Twitter.