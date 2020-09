Julián Serrano se refirió a las duras críticas que recibió por haber ido en contra de las nuevas medidas del Gobierno

Desde su cuenta de Twitter, Julián Serrano se refirió a la última decisión del Banco Central con respecto a la moneda norteamericana y fue criticado por sus seguidores, quienes lo compararon con El Dipy.

Molesto por las nuevas medidas, Serrano se expresó en contra del Gobierno y fue duramente criticado. Según lo informado por el organismo, la compra de dólar ahorro tendrá a partir de este miércoles un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y las operaciones con tarjetas de crédito que se realicen en el exterior también serán computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales. Este hecho causó conmoción en las redes sociales e incluso fue trending topic.

LEER MÁS Julián Serrano criticó las nuevas medidas del Gobierno sobre el dólar: "Hoy nos vamos a..."

Sin embargo, luego de que muchos le dejaran duros mensajes por lo que opinó a través de las redes sociales, el influencer habló una vez más sobre lo que sucedió.

"Señor Juli, ¿es usted consciente de que lo van a boludear por decir lo que dijo?", le escribió en un mensaje por privado un seguidor. Lejos de quedarse callado, Julián Serrano respondió a través de una historia de Instagram y remarcó: "Sí, soy consciente pero la verdad es que pesa mucho más el amor que le tengo a mis amigos, mi familia y a mi patria, que el miedo que me puede generar que personas que no me conocen, ni nunca me van a conocer, me bardeen anónimamente".

Luego, a través de un tuit dejó en claro su mensaje y señaló: "Uno puede ignorar la realidad, pero no puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad".

"En serio me da miedo la gente que defiende el régimen de Venezuela, no tenés, no sé...¿Corazón? Alma?", sostuvo Julián luego contundente en su mensaje, dándole continuidad a sus dichos y críticas contra las medidas que dispuso el gobierno argentino.

"Supongo que algún día les va a caer la ficha. Esperemos que sea antes de que haya que hacer cola para que te den sobra de pollo", cerró de manera picante.

LEER MÁS Julián Serrano enfrentó la polémica por su video sexual: "No se bancan que uno..."