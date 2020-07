Julián Serrano generó una fuerte polémica por un cuestionable video sexual que compartió en sus redes

Julián Serrano quiso hacer algo divertido en todas sus redes pero le salió mal. El actor de 26 años intentó mostrar las dificultades con la que se puede encontrar un hombre durante el acto sexual pero no cayó bien y lo criticaron.

En el video se lo puede ver a él mismo ocupando distintos roles en el acto sexual: uno como hombre y otro disfrazado como mujer, intentando jugar con los prejuicios de la eyaculación precoz.

"Cuando estás en pleno acto pero terminás a los 30 segundos y seguís como que no pasó nada", escribió Julián en el texto del clip. "A todos nos paso alguna vez. Etiqueta a ese amigo... Empiezo yo ja, ja", sumó.

Entonces, los comentarios al exnovio de Malena Narvay y Oriana Sabatini no tardaron en llegar. "¿Sus fans no le dicen? 'Che, no da'", escribió un seguidor y él le respondió: "Sí, me lo dicen".

"Flaco. Te vas al carajo. ¿Vos sabés el público que te sigue en TikTok? ¡Lo encontré a mí hijo de 7 años tratando de entender esto!", se enojó otro.

"Con razón Oriana (Sabatini) se fue con (Paulo) Dybala)", "¡Hay muchos niños viendo videos de esta aplicación y el muchacho se ve que no se da cuenta! Mejor que se consiga una novia y así se le pasa la bobada", sumaron otros seguidores de Julián indignados.

