Julián Serrano tras ganar la final del "Bailando 2018": "No me lo esperaba"

Sofía Morandi y Julián Serrano se consagraron campeones del Bailando 2018 tras vencer en la votación telefónica a Jimena Barón y Mauro Caiazza. Una vez finalizada la última gala del certamen de ShowMatch, los ganadores de la copa comenzaron un festejo que se extendió hasta la salida del sol.





Tanto el youtuber como la instagramer compartieron videos en Instagram Stories de la alocada celebración, que incluyó agite con los fans, huevazos, baile y algún que otro trago.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Serrano contó cómo vive este momento: "La verdad es que no me esperaba ganar la final, no lo podía creer. Lo disfruté un montón y lo sigo disfrutando más ahora al haber ganado con Sofi. Es una sensación increíble, de mucha alegría".





Con respecto al balance de su participación en el ciclo de Marcelo Tinelli, indicó: "En algún momento me sentí saturado por algunos ritmos, pero creo que es algo que nos pasó a todos. Pero siempre traté de dar lo mejor pese a que en algunos casos no se dio".





Por último, contó: "Para el Bailando me venían llamando desde hace tiempo, desde el 2014. Pero en ese momento estaba dedicado de lleno a la actuación con proyectos en Telefe y luego en Pol-ka. Al fin este año se pudo dar".

