Julia Zenko, tras superar su segundo cáncer, contó cómo atraviesa la pandemia: "Vivo de los ahorros"

Julia Zenko, dueña de una voz inconfundible, se prepara para realizar su segundo show vía streaming, en medio de un año muy particular para ella.

La exitosa cantante, no solo se vio afectada (como todos) por la pandemia por coronavirus, sino que también tuvo que someterse a una riesgosa operación luego de que el cáncer de mamá que marcó un quiebre en su vida en 2015 volviera a aparecer hace unos meses.

El show virtual se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre a las 21 por la plataforma de Nubecultural.com y contará con varios éxitos de "Vuelvo a ser luz", el disco que grabó en 2019 y tenía previsto presentar en vivo este año con una gira por todo el país.

"Estoy anhelando que se abran los festivales y algunos teatros para poder hacer la gira hermosa que teníamos preparada para este año por todo el país para presentar mi nuevo disco. En cuanto se pueda viajar iré a todos esos lugares", comenzó diciendo Julia en un live con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com.

En esa misma línea, agregó: "Estamos viviendo un momento complicado, pero nos estamos cuidando. Esta pandemia es una enfermedad cruel ya que es desconocida y se está esperando la vacuna. Se están armando protocolos para volver a cantar en lugares ya sean teatros, bares o boliches. Es una situación que me tiene muy preocupada porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Esta posibilidad del streaming es muy importante porque genera algo de laburo, pero no lo necesario para todos. Necesitamos laburar, hay mucha gente que se ha quedado sin la posibilidad de llevar un plato de comida a la mesa o vivir al día. Eso preocupa un montón".

Luego contó cómo atraviesa ella este momento a nivel económico: "En mi caso, básicamente, estoy viviendo de los ahorros. Por suerte y gracias a la vida tenía unos ahorros. Pero ya no se puede seguir sin laburo. Doy clases de interpretación vía online y ahora el show vía streaming. Pero no es lo mismo y hay que adaptarse a esta nueva forma de laburo".

Por último, Julia Zenko habló de su salud: "Estoy muy bien, recuperándome de una operación importante que tuve. Pero me siento bien y estoy con mucha pila. Estoy haciendo un tratamiento de hormonoterapia por la enfermedad que tuve, porque ya no la tengo y acá estoy con ganas de seguir laburando. Es un año olvidable, han pasado muchas cosas. Hay que tratar de disfrutar de la vida y ver de encontrar siempre el lado positivo de todo".

