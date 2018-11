Julia Mengolini y Ronnie Arias se agarraron feo en las redes

Julia Mengolini regresó a la picota protagonizando nuevos cruces. Esta vez, la periodista se agarró con Ronnie Arias y Juana Viale.

La trifulca comenzó luego de que en una entrevista radial, Ronnie Arias mencionara al suúesto perro quemado por feministas en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, noticia que fuera luego desmentida. En cuanto a la nieta de Mirtha, Mengolini abrió fuego luego de que la actriz se declarara no feminista en diálogo con Infobae.

"Juanita Viale no es feminista 'porque somos todos distintos' y Ronnie Arias se queja de que quemamos un perro en Trelew. SON TAN BRUTOS que da vergüenza. Y lo peor es que se supone que son cool. Atrasan mil años con su ignorancia", lanzó.

Luego, Ronnie salió al cruce: "Me encanta que hagas lo de siempre, cortar pedacitos y opinar... y eso de arrobar a la persona de la que hablas no se usa che? #Atraso".

"Ronnie, la verdad, en vez de atacarme a mi podrías pedir perdón por haber reproducido la BRUTALIDAD y mentira de que quemamos un perro. Se trata de informarse un poquito", insistió Julia, y agregó: "Y vos me hablas de atraso porque no sé qué código twittero me obliga a arrobarte cuando hablando de feminismo pareces un calabrese del siglo pasado?", concluyó.

¡Tremendo!

