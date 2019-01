Julia Mengolini vs. Jimena Barón: "Postear tres fotos por día de tu culo no es empoderamiento"

"Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su culo. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, ¡quién pudiera portar semejante ojete! ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es: NO amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión", escribió antes de abrir un hilo de Twitter en el que manifiesta su opinión. es de abrir un hilo de Twitter en el que manifiesta su opinión.

"Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día...cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco", tuiteó Mengolini en referencia a Jimena Barón que, entre otras fotos junto a su novio o su hijo, suele publicar imágenes de su cuerpo.

"Muchas respuestas del tipo 'si quiero muestro el culo y me siento empoderada'... ¡pero por supuesto, boludas! Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión", agregó en respuesta a quienes la criticaron por el original posteo.

