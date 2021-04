Julia Mengolini dio argumento de por qué eligió fumar marihuana durante el embarazo

Ayer, Julia Mengolini se refirió al día Internacional de la Marihuana que se celebra cada 20 de abril.

En su ciclo en radio Futurock, confesó que durante todo su embarazo fumó marihuana y que le fue muy útil para aliviar las molestias típicas como las náuseas y el cansancio.

En el medio de la charla por la despenalización del uso de la marihuana, se escuchó el mensaje de una oyente quien dijo que no fumaba por estar embarazada.

Julia Mengolini, inmediatamente dijo: "Yo fumé porro durante todo el embarazo Me resultó muy curativa y me alivió las náuseas", y agregó: "Es una planta milagrosa" y contó en detalle cómo fueron los hechos.

Julia Mengolini dio una entrevista con el ciclo Hay que ver y ratificó su postura: “Lo que dije no era una recomendación, estaba hablando desde mi experiencia. No estoy recomendado nada. Conté mi experiencia para poder empezar a romper algunos tabúes respecto de la marihuana. Desde hace tiempo que tendríamos que haber despenalizado y legalizado la marihuana. Cada vez que se hace un estudio de la marihuana se descubren beneficios y cosas buenas. Por lo general no hay contraindicaciones. Que la marihuana sea ilegal me parece un despropósito”.

Además, aprovechó para aclarar que “fumó con vaporizador”, que “está científicamente recomendado porque la combustión sí le hace mal al feto y al cuerpo”. Luego, la conductora señaló que leyó mucho sobre el tema para no equivocarse: “Los procesos de cannabis están recomendados en niños recién nacidos, lo que no sabemos es que le haga mal. Imaginate que yo me preocupé, no es que fui a algún sitio falopa. Fui a leer todos los estudios serios que existían sobre el tema”.

Por otra parte, la periodista reflexionó: “La mayoría de las mujeres en el embarazo nos sentimos para el orto. Estamos tiradas, tenemos náuseas y mareos. Estamos súper cansadas. No se inventó ninguna medicina. Te la tenés que bancar. Me parece que si esta sociedad no fuera tan patriarcal ya se hubiera inventado algo para eso, pero no se inventó... Yo le di dos caladas y me sacó todo el malestar. Llegué a la conclusión que no había una sola prueba de que a Rita (su hija) le hiciera mal y por el contrario encontré bastantes pruebas de que a mí me iba a hacer bien. Creo que hay que legalizar la marihuana. Yo soy militante a favor de la marihuana. Es una sustancia que conozco”.