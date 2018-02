Julia Mengolini contra Mirtha y Susana: "Son dos señoras con pensamientos muy conservadores"

Julia Mengolini criticó duramente a las dos divas de la televisión nacional. La periodista lanzó un mensaje contra Mirtha Legrand y Susana Giménez. Sucedió cuando comparó la farándula local con los discursos feministas en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, arrojó: "Si las referentes siguen siendo dos viejas chotas fascistas que entre las dos suman 529 años, si les sigue interesando ir a almorzar con una o al living de la otra, nuestro 'star system' está definitivamente perdido en el pasado más conservador. Que se vayan todos".

Por supuesto, el mensaje generó divisiones. Algunos estuvieron de acuerdo, y otros criticaron que, más allá de si está de acuerdo con las divas, se encargara de criticarlas por la edad.

Embed Si las referentes siguen siendo dos viejas chotas fascistas que entre las dos suman 529 años, si les sigue interesando ir a almorzar con una o al living de la otra, nuestro star system está definitivamente perdido en el pasado más conservador. Que se vayan todos. — Julia Mengolini (@juliamengo) 5 de enero de 2018





En diálogo con PrimiciasYa.com, Mengolini indicó: "Son dos señoras con pensamientos muy conservadores. Siempre han tenido actitudes conservadoras, amistades de gente muy conservadora o de derecha. Lo digo en general aunque todo tiene un tinte político también. Eso por una parte, y por otra hace falta un recambio generacional también, yo quiero ver a gente nueva y que se les oportunidad a las nuevas generaciones. Hoy en la tele y en los medios no pasa eso".

Embed En serio los trolls atacaron a @Murielsantaok y le desearon la muerte por hablar del aborto? Na! No puede ser, si ellos son tan cariñosos y amables y nada conservadores... — Julia Mengolini (@juliamengo) 4 de enero de 2018





Y luego agregó: "Mirtha ha llevado a su mesa a Juan Darthés para legitimarlo y Susana desde su Twitter hizo lo mismo. Ellas tienen un pensamiento conservador. En cuanto a la cuestión de género hay un silencio atronador, cuando en otros lugares del mundo se está danto un movimiento mucho más interesante y un cuestionamiento en ese sentido que acá es todo lo contrario".

Por otro lado, destacó: "Cualquier cosa que suba a Twitter tiene repercusión porque tengo a los trolls de Marquitos Peña, algo que me enorgullece y me encantan que me sigan. Pongo 'Buen día' y me contestan pateándome. Lo que me digan en Twitter yo no les doy bola, hace tiempo que no veo las notificaciones".

Embed Acabo de ver el discurso de Oprah. Pensar que la comparaban con Susana...Nuestro star system es una aldea medieval. — Julia Mengolini (@juliamengo) 8 de enero de 2018





Por último, la directora de Futurock.fm, radio en la que trabajan también Malena Pichot, Pedro Rosemblat (el cadete) y Werner Pertot, aclaró: "Lo de calificarlas como viejas chotas, fue con humor. Un poquito de humor. A mí me mandan a matar en Twitter, y yo no las mandé a matar. No creo que ni Mirtha ni Susana me den bola igual por los que le dije. Y si a Mirtha le interesa, no creo me responda porque ella es inteligente y sabe que la indiferencia es la mejor respuesta. Ella nunca me quiso desde que estuve en Duro de domar y nunca me invitó. Yo a ella le caigo mal y está en su derecho no invitarme y para mí es un honor. Me cae un poco más simpática Susana que Mirtha, pero quiero gente nueva y faltan ideas, todos los formatos son iguales. Sucede esto porque la tele es conservadora y el que quiere estar se tiene que callar la boca".