La aparición de un video de Fede Bal a los besos con Juli Bartolomé , una joven actriz e instagramer, despertó los rumores de romance.





Sin embargo, primero llegó la desmentida del actor y ahora ella salió a decir lo propio en diálogo con PrimiciasYa.com.





"No somos novios y no tengo mucho para hablar, yo no soy de este medio", comenzó diciendo Juli. Luego agregó: "Trabajo hace años como actriz y no me está haciendo bien esto".

Embed







Además, remarcó: "A mí no me interesa hacer prensa por él. Entiendo que salió esa foto y es mi culpa porque como cualquier persona la pasé bien en un boliche".





Lourdes Sánchez, quien había dicho que ella armó todo esto para tener prensa: "Yo no armé nada. Si quisiera prensa tuve gente persiguiéndome todo el día... Me invitaron a programas y no iré. Y Lourdes es una vergüenza, no me interesa nada de lo que diga". Además, le contestó a, quien había dicho que ella armó todo esto para tener prensa:





Con respecto a cómo quedó la relación con Fede tras la repercusión del video, dijo: "Con él está todo bien, pero la verdad a mí esto no me gusta... Inevitablemente tomé distancia, es lo mejor para mí. Pero no estamos peleados, somos grandes y él entiende y sabe que a mí no me gusta esto".