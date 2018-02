Jujuy Jiménez y su separación del Pelado López: "Hubo roces y peleas..."

"Decidimos tomar una distancia y la verdad que por respeto y para cuidar lo que fue la relación preferiría no entrar en detalles. Es un momento difícil y súper triste, pero sabemos que va a ser lo mejor para los dos", comentaba meses atrás Sofía Jujuy Jiménez en diálogo exclusivo con este portal, al ser consultada por su separación del Pelado López, con quien estuvo en pareja durante cinco años.

Pero esta semana, la modelo volvió a mencionar el tema de su ruptura: "Nos separamos totalmente. Todo este tiempo no estuvimos hablando ni nada. O sea, cada uno se mantuvo al margen, en su mundo, porque era lo que estábamos buscando y necesitando", afirmó para la revista Gente.

"Durante todo el año hubo momentos de roces y peleas, pero cuando hay amor te mirás a los ojos y decís: 'No, bueno... Esto debe ser típico en todas las parejas. Y uno la sigue remando por amor, a pesar de las diferencias de edad, de generación o de personalidad...", comentó luego.

Y agregó: "Nos unía la química: nos mirábamos y conectábamos. Y también el amor, por supuesto. Pero en una relación hay muchos otros factores que terminan influyendo... A la hora de poner todo en la balanza, terminaban haciendo más ruido las negativas y las que nos molestaban".

Finalmente, Sofía, reveló un detalle increíble tras su regreso a Jujuy con el fin de descansar: "¿Sabés que ningún chico me invitó a salir? ¡Nadie se acercó! Mis amigas también me preguntaron si recibí propuestas o si alguien me escribió, pero por suerte, nada. Pude tener la cabeza tranquila... Sí me preguntaron mucho qué sucedió con el Pelado, así que fue un poco ponerme el casete", concluyó.

