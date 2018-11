Jujuy Jiménez y la noche que conoció a Juan Martín Del Potro: "Es súper atractivo y me encanta que sea tan..."

Jujuy Jiménez va tomando confianza y comienza a sentirse cómoda al hablar sobre su relación con Juan Martín del Potro. Este miércoles, la modelo volvió a mencionar el tema en De a poco,va tomando confianza y comienza a sentirse cómoda al hablar sobre su relación con. Este miércoles, la modelo volvió a mencionar el tema en Los Ángeles de la mañana y brindó nuevos detalles sobre lo que sucedió aquella noche en la que conoció en Tequila al tenista.

"Es gracioso que se hable de romance cuando lo conocí ese día", arrancó a decir.

"Yo fui con mis amigos. Me agarró, me saludó y empezamos a hablar porque tenemos un amigo en común, Manu, que es de Tandil. Yo salí a divertirme con mis amigos, bailé toda la noche y de repente sentí un brazo todo fibroso que me agarraba", dijo.

"No nos seguíamos en redes y no nos seguimos. Él no sigue a nadie. Lo stalkeé, obvio, no voy a mentir. Al otro día me puse a ver", confesó.

"Charlamos de lo que se puede hablar en un boliche. Me dijo que me había visto en el Bailando, tiró buena onda, fue algo muy relajado. Nadie hace mal a nadie, estamos los dos solteros", contó.

Si bien Sofía habló con soltura durante toda la entrevista, se incomodó cuando le preguntaron si se había ido con él del boliche: "No me fui sola con él, me fui con él y sus amigos. Me sentía como con mis amigos de Jujuy, porque son gente relajada, de pueblo. Me llevó hasta mi casa y quedó ahí. Un caballero. No, no entró a mi casa. Ya eran como las 5 de la mañana".

Finalmente, tras no querer decir si hubo o no chape con Delpo, Jujuy, halagó al deportista: "Me parece un chico súper atractivo, me encanta que sea tan alto, se nota que es buena gente. Me encantó que todo el mundo le tiró re buena onda a la pareja, pero no sé qué puede pasar", concluyó.

