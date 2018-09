Jujuy Jiménez y el mensaje privado que le mandó a Pico Mónaco

Luego de que fuera vinculada al Pocho Lavezzi, rumor que fue totalmente descartado, la bellísima modelo Sofía "Jujuy" Jiménez vuelve a estar en boca de propios y ajenos a raíz de un nuevo rumor que la relaciona, nada más, ni nada menos, con Juan Pico Mónaco.

Todo comenzó cuando la morocha comenzó a seguir, en Instagram, al ex de Pampita. Por supuesto, tal actitud generó sospechas. Pero este jueves, la ex del Pelado López dialogó con Los ángeles de la mañana y explicó todo el asunto.

"A Pico lo empecé a seguir ahora hace poquito para preguntarle de caradura si quería hacer la Salsa de tres. Entonces lo empecé a seguir a ver qué onda", arrancó a contar en el ciclo de El Trece.

"Me contestó, fue súper buena onda y amable, pero me dijo que no, ja ja ja. Está como queriendo bajar el perfil mediático y estar tranquilo. No seguí hablando con él", continuó.

Finalmente, "Jujuy", reveló de qué se trataba el mensaje al ex tenista: "Le mandé 'Hola Pico, perdón que te escriba, disculpá el nivel de caradurez de mi parte, pero creo que en la vida las cosas se consiguen así. No sé por qué te me cruzaste por la cabeza para bailar la Salsa de tres, no sé si te interesa'", relató.

