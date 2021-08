Sofía "Jujuy" Jiménez fue víctima de un robo: "Hijos de mil p.. me da una bronca"

Sofía "Jujuy" Jiménez no pasa por su mejor momento. Primero fue la lesión que sufrió hace unos días y le impide presentarse en la pista de "La academia 2021" (fractura costilla derecha, que sufrió hace un mes).

Ahora, la modelo y conductora sufrió la inseguridad en carne propia al perder su teléfono celular.

Jujuy grabó un video desde la comisaría donde radicó la denuncia tras el arrebato de su teléfono.

Mediante sus redes sociales, la morocha contó -con mucha angustia- cómo fue el traumático episodio en donde le sustrajeron su celular.

"Estoy indignada, estoy acá en la comisaría con mi mamá. Me acaban de robar el celular", comenzó Sofía.

Y agregó indignada: "Me lo sacaron de la mano, se me tiraron encima. Tengo una bronca, una impotencia".

"No tengo mi chip, bloqueé mi celu. Hijos de mil p..", expresó, y aclaró que estará incomunicada al teléfono unas horas por este repudiable episodio.

Horas antes, comentaba con mucho pesar sobre la lesión que sufrió: "Hay momentos en que el cuerpo te invita a parar de golpe y a uno le cuesta entender en ese momento el por qué o para qué. Hace 30 días tuve la mala suerte de fracturarme la costilla derecha (no arco costal posterior derecho) y no me quedó otra que frenar!".