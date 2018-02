Jujuy Jiménez será la "pareja" de Mariano Martínez: "Creo mucho en el amor"

Primera cita es el nuevo programa de Telefe que tendrá al frente a Mariano Martínez, quien debutará como conductor. Si bien el canal ya promociona el ciclo, aún no se sabe cuándo será su debut.

Lo que sí se confirmó es quién acompañará al galán como co-conductora del ciclo que irá de lunes a viernes. Se trata de Sofía "Jujuy" Jiménez, quien hace pocos meses se separó del Pelado López.

La última aparición de la modelo en la pantalla fue el año pasado en Telenoche. Jujuy se encargaba de presentar un segmento sobre chicos que se llamó "Grosos". Allí mostraba historias de nenes que dan todo por ayudar al otro o que superan la adversidad de manera admirable.

"La propuesta llegó de manera inesperada, no me lo imaginaba. Yo estaba muy tranquila en Jujuy disfrutando de mis raíces y familia, yo iba a volver en febrero para hablar con Canal 13 para encarar el 2018 con el noticiero y de repente me llama la gente de Telefe y me cuenta del proyecto que me gustó mucho. Se trata del amor y creo mucho en el amor... El amor es lo que nos hace estar vivo y que nuestros sueños se cumplan. Un programa para el verano de este estilo es maravilloso en medio de tantas cosas feas que están sucediendo. Aportar y llevar un poquito de amor a las casas, me parece súper lindo", manifestó la bella morocha en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y luego agregó: "De todas maneras hablé con la gente de Canal 13 para contarles sobre esto y ellos ahora en enero no tenían planificado algo ya que recién en febrero o marzo iban a preparar para seguir el resto del año. Me dijeron que si se daba esta oportunidad que no la desaproveche y que vaya para adelante y que en Canal 13 siempre iba a tener las puertas abiertas. Estoy muy agradecida al equipo de Telenoche por la gran oportunidad que me dieron. Lo importante es eso, irse de los lugares en los mejores términos".

Sobre su nuevo compañero, dijo: "A Mariano no lo conocía personalmente, me lo habré cruzado en algún evento pero no tuve vínculo ni relación, y se nota que es buen pibe, muy trabajador y profesional. Él es muy generoso y creo que vamos hacer una muy buena dupla. La idea de ambos es sumar y aportar lo mejor para el programa".