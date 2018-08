Sofía "Jujuy" Jiménez se prepara para su debut en el "Bailando 2018" y en medio de las expectativas que eso genera se la vinculó sentimentalmente al "Pocho" Lavezzi. se prepara para su debut en ely en medio de las expectativas que eso genera se la vinculó sentimentalmente al





Todo inició cuando Karina Iavícoli reveló que la modelo estaría iniciando un romance con el futbolista, recientemente separado de Yanina Screpante.





Guillermo López habría viajado a China para encontrarse con su nuevo amor. Según contó la periodista, la ex dehabría viajado apara encontrarse con su nuevo amor.





PrimiciasYa.com Sofía, afirmó: "Claramente los rumores de romance eran falsos, no es real. No entiendo de dónde lo sacaron y que lo digan con tanta convicción me sorprende y me llama la atención". En diálogo con, afirmó:





Y luego agregó: "Con el afán de generar noticias inventan cosas. En esta oportunidad es falso. No lo conozco al Pocho, no lo vi nunca en mi vida, no tengo su celular y él tampoco el mío. No me escribió ningún mensaje por las redes, nada de nada. Es muy raro y no entiendo aún por qué inventaron esto y con qué motivo".