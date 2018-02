"Jujuy" Jiménez: "Me dio gracia cuando vi las fotos con Maxi porque es mi mejor amigo de toda la vida"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Guillermo López, Sofía "Jujuy" Jiménez fue noticia por mostrarse en las playas de Punta del Este junto a un hombre.



Embed Una publicación compartida por Sofi Jimenez (@sofijuok) el Ene 16, 2018 at 3:11 PST

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la morocha quien comentó que ese chico se trataba de su mejor amigo.

Embed Una publicación compartida por Sofi Jimenez (@sofijuok) el Ene 13, 2018 at 9:18 PST



"No tengo demasiado para decir. Simplemente reconozco que me dio gracia cuando vi las fotos con Maxi porque de verdad es mi mejor amigo de toda la vida, es mi hermano. A él le gustan los hombres. Fue como gracioso que me vinculen a él", comentó la modelo.





"Entiendo que hay que generar noticias y en ese afán de generar contenido a veces se terminan inventando cosas que no son, lo cual no está bueno porque no saben si pueden lastimar o dañar a alguien".





"En esta oportunidad por suerte es como medio gracioso. No hay mucho más. Estaría bueno que los periodistas traten de chequear antes de decir o escribir algo simplemente para cuidar a las personas que se ven involucradas", finalizó.