Jujuy Jiménez tras la ruptura con el Pelado López: "Con Guille me imaginaba con hijos"

El ciclo que Tomás Dente conduce por KZO, Vino para vos, tiene un lugar muy bien reservado para la intimidad de sus participantes. Y, esta vez, fue la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez quien desnudó sus sentimientos al hablar de sus proyectos truncos junto a Guillermo López.

"Es muy pronto todavía para imaginarme con otra persona y volver a enamorarme. Yo con Guille me imaginaba casada, teniendo hijos, y soñábamos la familia feliz. Entonces, es como que se me pinchó un globo", arrancó a contar Sofía.

"Creo muchísimo en el amor, y que no hay nada más lindo que sentirse amado, mirarse a los ojos y de verdad conectar con esa persona, con el alma de esa persona, poder llegar a traspasar todo eso. Yo creo que con Guille había una conexión que era más fuerte que cualquier otra cosa, y me hizo sentir mujer todo el tiempo que estuve al lado de él", confesó.

Y cuando el animador le preguntó a la morocha si su sueño de ser mamá se había frustrado con el fin del noviazgo, Jujuy respondió afirmativamente: "Esa fue una de las cosas que más me dolió. El no formar la familia, todo. Yo me imaginaba teniendo una casita en Jujuy para ir cuando fuéramos a visitar a mi familia. Yo quería que mis hijos vivan lo jujeño también, porque aunque entendía que mis hijos tenían que vivir en Buenos Aires. Me imaginaba todo eso y de repente se pinchó. Entiendo que en la vida pasan esas cosas y que será cuando tenga que ser. Va a llegar en algún momento, seguro", concluyó la bellísima Jujuy.

Mirá el video!

Embed