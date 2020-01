"Jujuy" Jiménez explicó por qué resguarda su relación con Juan Martín Del Potro: "Tengo perfil bajo por decisión propia"

Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín del Potro blanquearon su romance en mayo de 2019 en medio de los rumores que los vinculaba y desde ese entonces mantuvieron un perfil muy bajo en los medios con respecto al noviazgo.

"Elegí ser cuidadosa y recién ahora me siento fuerte para dar una nota. Con el tiempo, fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis. Es algo que fui entendiendo a su lado. Resguardarme fue un acto de prudencia y de respeto", indicó sobre el tema la modelo y conductora de "Modo noche", América, en charla con el ciclo radial "Por si las moscas".

Y apuntó: "Él es una persona reservada, cuida mucho su intimidad. Es una decisión de él que entiendo y me encanta. El mundo de los medios, a su vez, es mi trabajo. Yo entro, juego y me voy. Mi vida privada pasa por otro lado y es sagrada para mí. El vínculo con mis hermanas, con mis amigas, lo que pasa en mi familia, con mi pareja, es parte de mi intimidad y soy yo la que decide qué compartir, cuándo y hasta dónde. Tengo perfil bajo por decisión propia, no tiene nada que ver Juan”.

“Mi vida real está afuera de los medios de comunicación. Eso no creo que me haga mejor ni peor persona”, remarcó la morocha.

Y enfatizó: “Estuve cinco años de novia con alguien de la tele (Pelado López) y nunca supieron nada interno de la relación. Supieron cuando nos pusimos de novios y cuando nos separamos. Elijo que mi carrera no tenga que ver con mi vínculo amoroso".

"Entiendo que a la gente le gusta saber, pero el límite lo tiene que poner uno. Y el periodista no se puede ofender por eso”, cerró Jujuy.