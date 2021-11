Juicio contra Juan Darthés: las dos actrices que serán testigos

El próximo martes, Juan Darthés deberá enfrentar a la Justicia, en el marco de la denuncia que presentó Thelma Fardin por abuso sexual.

El actor participará de una audiencia virtual, a las 14, en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo, ciudad donde reside actualmente.

Uno de los puntos que resultaban claves eran los nombres de las personas que oficiarán como testigos. Si bien se había mencionado que eran actrices, todavía se desconocía la identidad de las dos personas citadas por la Justicia brasileña. Finalmente, según lo que informó Diario Crónica, se trata de Calu Rivero y Anita Co.

Justamente ambas artistas ya habían denunciado a Darthés por situaciones inapropiadas que vivieron durante los rodajes que compartieron con el acusado. Las dos participarán desde Buenos Aires de manera virtual.

Un detalle que no resulta menor es que las dos actrices fueron demandadas por Darthés por daños y perjuicios. La diferencia es que Co fue sobreseída en la causa, mientras que Rivero todavía permanece en el proceso.

"Lo que pueden aportar Calu como Anita en principio es el modus operandi, el comportamiento conductual laboral que presentaba Juan Darthés. Estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal en el contexto laboral, por eso son muy importantes los testimonios", detalló la abogada que las representa, Raquel Hermida Leyenda.

Por su parte, Co se refirió a la situación que deberá afrontar: "Me preparo con tranquilidad, con mi verdad, para ir a contar lo que me sucedió y que quede como parte de prueba en el juicio. Esperamos que se haga justicia".