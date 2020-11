Una jugadora de fútbol se negó a hacer el minuto de silencio por Maradona: el resultado del partido fue usado para burlarla en las redes

“Qué me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía”, dijo Fontanarrosa disculpando al Diego Maradona de sus desequilibrios personales y explicando porque lo idolatraba como jugador.

Muchos acuñaron esa frase como lema para seguir su idolatría a Diego y desde que murió, la semana pasada, todos los rincones del mundo le rindieron homenaje. Minutos de silencio en el fútbol, una tradición que se hace en todos los partidos. Pero, en España una jugadora se negó a rendirle tributo.

LEER TAMBIÉN: Mario Baudry, novio de Verónica Ojeda: "La muerte de Diego era evitable"

Paula Dapena, jugadora del club Viajes Interrías FF de la tercera división femenina española, se negó y la imagen de ella sentada de espaldas recorrió el mundo. Pero cuando terminó el encuentro amistoso contra el Deportivo La Coruña en Abegondo, se supo el resultado: el equipo de Paula perdió por 10 a 0.

La joven de 24 años fue señalada en las redes sociales por su actitud y muchos aseguraron que fue un mensaje “divino”.

“Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener valores más allá de las habilidades”, dijo Dapena que no pudo abrazar la frase del rosarino y no perdonó el maltrato del ex jugador a las mujeres.

LEER TAMBIÉN: Mauro Federico sobre las adicciones: "¡No sabés lo que me dolió internar a mi pibe para que se desintoxique"