Jugado y moderno cambio de look de la actriz Érica Rivas

Érica Rivas se animó a un cambio extremo de look: se tiñó el pelo con alguna fechas azules. En una historia en su cuenta de Instagram, la actriz mostró cómo quedó su cabellera después de pasar por el salón del estilista Sergio Lamensa.

"Lookazo, una escultura capilar. ¡Genio!", escribió Rivas en un posteo que la descripción de la imagen, que compartió con sus más de 200 mil seguidores en dicha red social.

Tal vez, su nueva apariencia tenga que ver con la caracterización de un nuevo personaje. Por el momento, la actriz no dio demasiadas pistas.

La salida de Érica Rivas de Casados con hijos

En una carta, que publicó en las redes, la actriz explicó que ella no se bajó de la versión teatral de Casados con hijos sino que a ella la bajaron "por ser feminista".

"Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír. En todos mis trabajos pero en especial en la propuesta de la obra de Casados con hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes", mencionó en dicha carta.

"Eso es algo que quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por Whatsapp a la vez que hacían público un mail privado", continuó.

“Eran todos hombres: los productores, los guionistas, la dirección… Entonces, ¿cómo no buscar otra mirada? ¿No podían poner a una mina?", cuestionaba en aquel momento. "Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, sentenció.