La jugada confesión de Romina Gaetani sobre Benjamín Vicuña: "Gritaban corte y seguíamos besándonos"

Romina Gaetani revivió viejos rumores que indicaban que tuvo buena onda con Benjamín Vicuña y habló de un beso que habría dado que hablar en los sets de grabación de una tira que se emitió por El Trece.

“Hubo un beso que me di conuna vez... No me acuerdo en qué telenovela era, creo que fue 'Herederos de una venganza'. No chapábamos generalmente porque era el marido maltratador, no había nunca un beso”, dijo la actriz en una nota con Crónica anunciada por "Futurock".

Luego agregó: “Estábamos en un campo abierto y venía el chape, como que en ese momento estábamos bien, y dije 'Ah... mirá acá... qué cosa'”. Y cerró con humor: “Gritaban ¡‘corte, corte, corte’!... y no escuchábamos nada”.

A pesar de que pasaron diez años de aquel hito, estos dichos reviven el escándalo que también involucró a Pampita.

Según contaron en ese momento, la actual esposa de Roberto García Moritán habría llamado a Romina para ponerle los puntos. "No te metas con mi marido", fue la frase que habría dicho la modelo a Gaetani.

