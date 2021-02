Juariu y su lucha contra el cáncer de mama: “Lo tomo como un cable a tierra”

La instagrammer Vicky Braier, conocida como “Juariu” mostró parte de su intimidad al hablar en "Vino para vos" de su lucha contra el cáncer.

Luego de compartir su historia familiar y de referirse a su marido como un pilar fundamental en su vida, Juariu habló con Tomás Dente de la lucha más difícil que le tocó vivir: “Me estaba bañando y me palpé un bultito muy chiquito, de siete milímetros”, recordó. Ese fue el primer indicio de que algo extraño pasaba, y a la semana ya la estaban operando para extraerle el nódulo.

La noticia la recibió cerca de las fiestas, y tuvo que armarse de coraje para contarle a su familia que reside en su Tucumán natal. Finalmente se hizo la intervención y obtuvo un diagnóstico más claro: “Era malo, no era agresivo. Era muy chico, no había hecho metástasis. Empecé los rayos y es raro, estás como en una nube: le hacés caso a los médicos, pero todavía no estás consciente de lo que te está pasando”.

LEER MÁS Juariu acusó a Andrea Taboada de robarle información: "No te la robé, la mejoré"

Actualmente, Juariu continúa el tratamiento con pastillas e inyecciones: “Cada control es una revolución, pero siento que lo voy llevando bien”, comentó. A medida que pasa el tiempo, la instagrammer supo darle un significado más profundo a lo que le toca vivir: “A pesar de que la enfermedad es horrible, lo tomo como un cable a tierra. Siempre trato que las cosas me enseñen algo, buscarle la vuelta positiva y hablar del cáncer me hace bien al espíritu porque me trae a la realidad”.

La panelista recordó que cuando recibió el diagnóstico se hacía problema por cosas que no eran tan importantes. Para Juariu, hoy no le quedan dudas de qué es lo más importante: “Las personas que amo. Son mi punto débil, si sé que están mal, no lo puedo soportar”.

La relación con su novio se consolidó a partir de su enfermedad, y al año siguiente de la operación se casaron. “Él se convirtió en un sostén fundamental, quizás sin eso lo hubiera vivido como algo más terrible”, remarcó.

LEER MÁS Curioso posteo del Tucu López en medio de los rumores de embarazo de Jimena Barón