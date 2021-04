Juanse se hartó de los gritos de Daniel Aráoz en "MasterChef": "Voy a pedir la descalificación"

NO LO SOPORTA

En la tercera noche de la Semana de "Súper Revancha", "MasterChef Celebrity" planteó un desafío entre duplas para buscar al participante que se reincorpore al certamen gastronómico de Telefe.

Y durante la gala de este miércoles hubo un cortocircuito entre Daniel Aráoz y Juanse, dado que el músico se impacientó por los gritos de su compañero.

El conflicto comenzó cuando Germán Martitegui arribó a la isla del ex líder de Ratones Paranoicos. Mientras él le contaba al chef lo que iba a preparar, los gritos del actor hablando a cámara (con sus típicas humoradas) comenzaron a distraerlo, además de que no le permitían escuchar al jurado.

LEER MÁS Juanse y un insólito planteo al jurado de "MasterChef Celebrity": "Si tenés los huevos fríos, retrasa todo"

"No puede gritar todo el tiempo", arrojó Juanse. "A Daniel lo tengo adelante y no escucho lo que me dice (Martitegui). Yo voy a pedir la descalificación. Grita de una manera que es increíble", añadió.

Pero finalmente, la situación se fue calmando y el cantante no realizó ningún pedido de sanción.

LEER MÁS "MasterChef Celebrity": La ingeniosa técnica de Juanse para ganar el desafío de la "máquina de los billetes"