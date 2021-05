Juanse dio detalles de su fuerte cruce con Mick Jagger: "¡Te voy a matar!"

Juanse, cantante de los Ratones Paranoicos, estuvo anoche en "PH Podemos Hablar" (Telefe) y dio detalles de su curiosa anécdota con Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones.

En las clásicas preguntas de Andy Kusnetzoff, el músico s refirió sobre aquel fuerte momento que vivió en un hotel de Buenos Aires en 1992 cuando el británico intentó conquistar a su mujer.

"Ni hablemos de eso. Mi mujer y una amiga estaban en el hotel porque yo estaba hospedado. Este "muerto" llegó, la vio, Juli lo saludó. Y él fue al front desk y averiguó donde estaba", recordó Juanse.

Luego, Jagger habría llamado a la habitación: "No, Julia. What Julia? Who is?", le pregunto y me dice 'Is the Rolling Stone singer'.Y le grité ?¡Te voy a matar!'. Ahí se armó, Juli me frenaba, después se dio cuenta. Nos llamó. Estuvimos los dos hablando. Se me pasó, pero él se enojó", detalló.

Además, Juanse señaló: "Lo peor de todo es que como yo ya me había hecho amigo de Keith Richards la primera vez que había venido, se armó la grieta".

