Juanita Viale sobre su comentario de la UBA: "Solo tengo estudios secundarios de una escuela pública"

Alcanzó un comentario en la mesa de su abuela, Mirtha Legrand, para que Juana Viale vuelva a estar en el foco de la tormenta. Esta vez, la actriz y conductora expresó algo sobre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y muchos salieron a matarla, entre ellos, el conductor de América, Jorge Rial.

“Antes estudiar en la UBA era palabra santa. De hecho hasta hubo avisos de empleo que decían directamente: 'Si estudiás en tal universidad privada, 'abstenerse'. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde", expresó Juana el domingo 16 en la emisión del ciclo del Trece.

En su programa "Intrusos", Jorge Rial fue el más duro con la actriz y conductora temporaria: “Habló de caer en la universidad pública. Tiene el secundario nada más. Ella tiene el secundario y viajó a Estados Unidos a estudiar inglés, es todo lo que tiene Juana Viale”.

Y la respuesta que Juanita dio anoche en el envío del Trece parece estar dedicada pura y exclusivamente al animadora de espectáculos.

Cabe aclarar que no lo nombró en ningún momento pero su respuesta fue prácticamente un comentario con nombre y apellido.

“Les quiero hacer una aclaración a todos los que estuvieron hablando, comentando y denostándome. Yo jamás tuve la intención de decir nada malo de la UBA, que es un orgullo para nosotros como argentinos poder tener una educación pública y gratuita. La Universidad de Buenos Aires es reconocida mundialmente, está dentro de las 100 mejores del mundo. No solo eso, también nuestra educación primaria y secundaria de toda la República Argentina. Así que mis mayores respetos a todos los que son profesores de la Universidad de Buenos Aires. Y si dije algo que ofendió, u ofendí a alguien, pido disculpas porque soy humana y también me puedo equivocar, pero yo jamás quise hablar mal de la educación pública. Yo soy Bachiller solamente. Sí. Algunos dijeron que solo tengo los estudios secundarios y es así, y es de una escuela pública”, finalizó.

