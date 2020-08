Juanita, entre lágrimas por la muerte de Solange: "¿Hasta dónde uno tiene que respetar un puto protocolo?"

La muerte de Solange Musse, la joven cordobesa de 35 años que luchaba contra un cáncer de mama y días atrás un control policial no permitió que su padre llegara a visitarla, conmovió al país entero.

Enojada con el accionar de las autoridades de Córdoba, Juana Viale no pudo evitar expresar su indignación durante la transmisión de "La noche de Mirtha".

"¿Hasta dónde uno tiene que respetar un puto protocolo (sic) que le niega a una persona la posibilidad de estar con su padre?", preguntó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por la impotencia. "Ella lo escribió de puño y letra, lo manifestó. ¿Y el derecho? Porque tenemos derechos que esta pandemia nos está sacando".

"Creo que ahora están pidiendo una medida especial para que puedan velarla. ¡Es ridículo que lo dejen velar a su hija y que no lo hayan dejado pasar antes! Por ahí, hoy podría estar acompañándola en su tratamiento", agregó.

Y enfatizó: "El otro día decían que la Justicia no puede estar viendo caso por caso, pero yo creo que sí. Así como pueden dedicarle tiempo a una cuestión en particular, como es el tema de la reforma judicial que no es para el común de los argentinos sino para un grupo reducido que tiene cargos políticos, me parece que este puede pasar a ser un tema que se trate".

"Me parece que es algo que lamentablemente tuvo una consecuencia muy negativa. Yo creo fehacientemente, porque tengo vínculos con mis padres y porque soy madre también, que un padre puede fortalecer un estado anímico y que podría haber sido otro el desenlace", concluyó la conductora.

