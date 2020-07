Juanita, indignada por la caravana que despidió al ladrón que asaltó al jubilado: "Me dan ganas de putear"

Uno de los invitados a "Almorzando con Mirtha Legrand", Marcelo Polino, le preguntó a Juana Viale cómo estaba su abuela tras el fallecimiento de su gemela Goldie y de la muerte el domingo pasado de Marcos Gastaldi, última pareja de su hija, Marcela Tinayre.

“Está bien... está triste... Hace una semana falleció el marido de mamá (Marcos Gastaldi) y es durísimo porque se sumó a lo de Sofía Neiman en febrero. También falleció Juan, un amigo rosarino de ella que es el marido de Andrea Garrone, entonces, viene todo muy duro”, respondió Juanita.

La conductora aprovechó para hablar de lo que pasó esta semana con Jorge Río, el jubilado que fue asaltado en su domicilio y que terminó matando a un ladrón de un disparo.

"Es terrible no poder despedirse", añadió Juana y lo pegó con la caravana que hicieron en Quilmes para el sepelio de Franco Martín "Piolo" Moreyra, el ladrón muerto en el asalto.

“Me da un poco de bronca cuando fueron a enterrar al ladrón que le quiso robar al jubilado. Había tres cuadras de autos haciendo el velatorio. Me dan ganas de putear, pero no lo hago (...) hay mucha gente haciendo tanto esfuerzo y que no puede despedirse de sus seres queridos. De repente ves una cola de cuatro cuadras y da bronca, pero es la Argentina y la realidad no siempre es equitativa para todos”, expresó.

